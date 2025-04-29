Две станции метро в Петербурге закроют на ремонт до 2030 года

Две станции красной ветки петербургского метро, «Гражданский проспект» и «Площадь Восстания — 2», могут закрыть на капитальный ремонт до 2030 года. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен».

Объединение объявило конкурсы на создание проектной документации. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.

В рамках программы развития транспортной системы города планируется провести полный комплекс работ. Проектировщикам предстоит подготовить документацию для «Гражданского проспекта» к 1 февраля 2027 года, а для «Площади Восстания — 2» — до 12 июля того же года.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте