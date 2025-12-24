Два водителя пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Омск

Утром 24 декабря на трассе Тюмень — Омск в районе поселка Боровский произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, одна из машин выехала на встречную полосу, в результате чего оба водителя получили ранения. Об этом написало URA.RU .

«Сегодня утром под Тюменью столкнулись Honda и Volkswagen. Один из водителей выехал на встречную полосу», — прокомментировали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Из-за резкого похолодания обстановка на трассах может осложниться. Госавтоинспекция рекомендует водителям сбавить скорость и учитывать погодные условия и видимость на дорогах.