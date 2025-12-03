Два случая рождения детей с альбинизмом зафиксировали в Тюменской области в 2024–2025 годах

В период 2024–2025 годов в Тюменской области выявили два случая рождения детей с альбинизмом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Такое редкое заболевание характеризуется частичным или полным отсутствием в организме пигмента меланина, из-за чего кожа, волосы и глаза могут выглядеть обесцвеченными.

«В 2024–2025 годах родилось два ребенка, которым был установлен диагноз „альбинизм“», — рассказали в департаменте.

Представители также отметили, что на диспансерном учете состоят 55 несовершеннолетних пациентов с соответствующим диагнозом.