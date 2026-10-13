Два проекта из Петербурга прошли в первый тур Grammy Awards 2027

Альбомы двух петербургских музыкальных проектов вошли в первый тур Grammy Awards 2027. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщил продюсер, кинокомпозитор и саунд-дизайнер Станислав Полеско.

По его словам, это означает, что российская музыка востребована на мировой сцене.

«На мой взгляд, наши музыканты всегда занимали и занимают почетное место в истории мировой музыки. Будь то классика или другие жанры. Сегодняшний день — не исключение, несмотря на непростую обстановку в мире. Главное — нужно не бояться и пробовать, заявлять о себе, о новых проектах и новых альбомах. Если материал качественный, то он обязательно найдет отклик», — отметил Полеско.

В первый тур Grammy Awards 2027 прошел альбом Tamas группы DOMINIA, включающий восемь треков. По словам музыкантов, он отражает их духовные поиски и жизненную философию.

«Основой для всего нашего творчества является поиск некого светлого начала в нашем довольно непростом мире и в довольно непростых темных недрах человеческого подсознания», — рассказал участник группы Дмитрий Ришко.

Также в первый тур Grammy Awards 2027 вошел альбом Bach: The Saddest Transcriptions for Piano петербургского композитора и пианиста Георгия Жерякова. Он отметил, что такие события вдохновляют на дальнейшее творчество.