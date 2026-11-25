Кофейня на Стрелке и Макарьевский монастырь стали лауреатами международной премии «Золотой Трезини». Об этом со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сообщило ИА «Время Н» .

Кофейню ТП-РП 2820, открытую в здании подстанции 1930-х годов, признали лучшим реализованным проектом реконструкции. Ее восстановлением занимались при участии Нижегородской епархии и областных властей на основе концепции Института развития городской среды.

Макарьевский Желтоводский монастырь завоевал награду за архитектурно-художественное освещение. По оценке губернатора, новая подсветка подчеркнула красоту ансамбля и сохранила его исторический облик.

Материалы о нижегородских победителях передадут в Государственный музей истории Санкт-Петербурга, их покажут на выставке в Петропавловской крепости.