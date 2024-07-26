Два котенка снежных барсов родились в Пермском зоопарке
Два котенка краснокнижных снежных барсов появились на свет в Пермском зоопарке впервые с 2019 года. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Их родителями стали барсы по кличкам Аксу и Снежок. Самку спасли из браконьерской ловушки в таджикских горах, для нее это первое потомство. Сейчас Аксу вместе с котятами находится в крытом вольере.
Отмечается, что оба малыша — самцы. Они полностью здоровы и проявляют хороший аппетит.
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