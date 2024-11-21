«Дума ТВ»: оказание первой помощи на месте ДТП помогает спасти около четверти пострадавших

Председатель Российского общества первой помощи Леонид Дежурный в беседе с «Дума ТВ» объяснил важность оказания первой помощи во время ДТП. По словам эксперта, это помогает спасти около четверти пострадавших.

Человека, который находится без сознания, нужно повернуть на бок, а в случае кровотечения — остановить его. Дежурный подчеркнул, что много людей, у которых случался сердечный приступ, можно было бы спасти, если бы им была сделана сердечно-легочная реанимация, написал «ФедералПресс».

Собеседник издания напомнил, что первую помощь могут оказывать в том числе люди, которые не имеют медицинского образования. Обучение по оказанию первой помощи можно пройти в Школах медицины катастроф.