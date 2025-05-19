Духовный фундамент казачества. Вторую серию цикла «Казаки России» посвятили вере

Создатели документального проекта «Казаки России: Отечество, Вера, Традиции» представили вторую серию своего цикла, посвященную православной вере как духовному фундаменту движения. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

В новой серии зрители узнают о поддержке современными казаками Русской православной церкви, создании походных храмов и установке поклонных крестов, а также о том, как чудотворные иконы и молитвы помогают казакам в мирной жизни и в боевых действиях.