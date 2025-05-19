Духовный фундамент казачества. Вторую серию цикла «Казаки России» посвятили вере
Вышла вторая серия цикла «Казаки России», посвященная вере
Создатели документального проекта «Казаки России: Отечество, Вера, Традиции» представили вторую серию своего цикла, посвященную православной вере как духовному фундаменту движения. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
В новой серии зрители узнают о поддержке современными казаками Русской православной церкви, создании походных храмов и установке поклонных крестов, а также о том, как чудотворные иконы и молитвы помогают казакам в мирной жизни и в боевых действиях.
«Вера всегда была не просто частью жизни, а ее фундаментом, помогая казакам выстоять, сохранить свои традиции», — подчеркнули в пресс-службе.
Проект «Казаки России: Отечество, Вера, Традиции» посвящен развитию современного казачества, сохранении традиций, а также участию участников объединения в зоне проведения специальной военной операции.
Созданием цикла занимается АНО «Лаборатория общественных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.