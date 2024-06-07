Дугин назвал способ избежать ядерной войны

Современное человечество впервые в своей истории оказалось на грани ядерной войны. Чем скорее придет понимание реальности угрозы полного уничтожения, тем скорее ситуация разрешится. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заявил российский философ Александр Дугин.

Он пояснил, что человечество находится на грани гибели постоянно. Смерть сопровождает каждого с момента его рождения. Поэтому все регулярно делают выбор, который помогает проживать и двигать историю вперед.

«Сегодня как никогда высока вероятность использования ядерного оружия для уничтожения человечества. И мы начинаем задумываться, а кто мы такие, какова наша цивилизация, почему мы сейчас готовы начать ядерный конфликт, за что гибнем, что отстаиваем, кто наш враг, а кто — друг? Но эти вопросы можно было задавать и без этого. Если бы мы относились к истории ответственно, то ядерная угроза нам бы не понадобилась», — заявил Дугин.

Философ добавил, что современное человечество слишком глубоко погрузилось в свои дела, забыв о смысле и логике истории. Поэтому ядерная угроза может напомнить человечеству, что оно — цивилизация, перед которой стоят определенные задачи, раз она все еще существует.

«Мы проживаем многое, но не проживаем смысла исторического момента. Если человечество настолько толстокожее и грубое, что его можно заставить задуматься о себе только ядерной угрозой, то это печально» — добавил собеседник 360.ru.

Дугин добавил, чем быстрее придет осознание ядерной угрозы и возможной гибели всего человечества, тем удачнее катастрофы удастся избежать.

В ходе интервью 360.ru российский философ также заявил о деградации западной цивилизации. По его словам, современные американцы не знают трудов собственных мыслителей, которые работают и публикуют свои труды сегодня.