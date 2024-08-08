Дудя оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Таганский районный суд Москвы назначил блогеру Юрию Дудю* административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Причиной стало нарушение порядка деятельности иностранного агента. Дудь* распространял материалы в интернете без нужной маркировки.

За отказ ставить плашку с предупреждающим текстом в свои видео и посты в социальных сетях Дудю* уже грозили возбуждением уголовного дела. Журналисты находили в аккаунтах блогера десятки сообщений без требуемой подписи. За каждый такой случай предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное нарушение суд оштрафовал юмориста Михаила Шаца* на 30 тысяч рублей.

*внесены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ