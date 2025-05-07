Привычка президента России Владимира Путина каждый раз выключать свет, выходя из комнаты, неоднократно запечатленная в документальном фильме журналиста Павла Зарубина, нашла простое объяснение в словах близкого друга и школьного товарища Виктора Борисенко. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Собеседник СМИ подчеркнул, что корни привычки уходят в детство тогда еще будущего президента, проведенное в коммунальной квартире Ленинграда. Там экономия электроэнергии была обычным делом.

«Я думаю, что все дело в том, что в коммунальных квартирах в Ленинграде раньше всегда выключали свет, чтобы не получить от соседей замечание», — пояснил товарищ российского лидера.

Ранее Владимир Путин лично провел экскурсию по Кремлю для корреспондента, продемонстрировав будничную обстановку, добавил «Главный региональный».