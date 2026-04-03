Дрозденко рассказал, что на сегодняшний день в Ленобласти газифицировано 729 населенных пунктов

В Ленинградской области продолжается активная реализация программы газификации, направленная на повышение доступности природного газа для жителей региона. По словам губернатора Александра Дрозденко, на сегодняшний день уже газифицировано 729 населенных пунктов. Об этом написали «Государственные новости» .

В рамках действующей программы, рассчитанной до 2030 года, планируется подключить к газовым сетям 45,4 тысячи домовладений и 81 котельную в 366 населенных пунктах. Важно отметить, что впервые в программу газификации включены города Высоцк и Приморск, что станет важным шагом в развитии их инфраструктуры.

В 2026 году работы по подключению к газу начнутся в ряде территорий Выборгского района. В частности, газ получат микрорайоны Калининский и Харитоновский в Выборге, а также населенные пункты Кравцово, Селезнево, Отрадное, Подберезье и Подборовье.