Дровяную улицу в Петербурге закроют для движения на шесть недель

Водителей Адмиралтейского района Петербурга предупредили о временном перекрытии Дровяной улицы. Ограничения будут действовать с 24 июля по 3 сентября, написал «Петроград» .

По всей Дровяной улице от набережной Обводного канала до 12-й Красноармейской улицы закроют движение транспорта. Причиной стали работы по реконструкции инженерных сетей, сообщили в ГАТИ.

Работы по обновлению коммуникаций в районе продлятся до конца апреля следующего года. Перекрытие улицы — один из этапов этих работ.

Для объезда автомобилисты могут использовать 12-ю и 10-ю Красноармейские улицы, Лермонтовский проспект, набережную Обводного канала, улицу Циолковского, Курляндскую улицу и Рижский проспект.

Водителям рекомендуют учитывать временные ограничения и заранее планировать маршрут.