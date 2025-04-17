Drivee составил портрет пользователей, зарегистрированных в сервисе в Москве

Сервис городских поездок Drivee составил портрет пользователей, зарегистрированных в нем в Москве и Московской области, проанализировав средний возраст, популярные имена, а также предпочтения по маркам и моделям автомобилей.

Наибольшую долю водителей в Москве, подключенных к сервису, составляют мужчины — их 99%, в то время как женщин всего 1%. В разрезе страны соотношение мужчин и женщин среди водителей — 96% и 4% соответственно.

Средний возраст водителей в столице составляет 40-43 года. Самыми популярными именами среди водителей мужчин являются Александр, Сергей и Андрей, а среди женщин Светлана, Ольга и Гулзат.

Среди пассажиров, зарегистрированных в сервисе Drivee, наиболее популярными именами стали Александр, Сергей и Дмитрий, а также Анастасия, Мария и Анна.

Наибольшую долю в столице составляют автомобили зарубежных брендов — 96,9% от общего числа машин, зарегистрированных в сервисе, что на 1,5% меньше, чем в 2023 году. Доля отечественных автомобилей увеличилась до 3,1%. Самой популярной маркой у водителей стал Hyundai Solaris, второе и третье место рейтинга заняли Kia Rio и Volkswagen Polo соответственно.

Наиболее популярными точками назначения у пассажиров в Москве и области стали аэропорты, Казанский вокзал, а также оптово-розничный продовольственный центр.