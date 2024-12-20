Новогодние праздники — прекрасное время для путешествий, пусть даже небольших, например, по соседним городам. Благо в интересных местах вокруг Москвы недостатка нет. Теперь это можно сделать комфортно, в удобное для себя время без привязки к расписанию общественного транспорта и по своей цене, если воспользоваться междугородними поездками в Drivee .

Праздник левой ноги

В длинные праздники особенно хочется расслабиться и жить по принципу «как левая нога захочет». И путешествовать по тому же принципу, не думая о расписании и не взвешивая багаж. И это вполне возможно.

Представьте: утро, например, 3 января. Салаты доедены, подарки подарены и получены, новогодние фильмы просмотрены, а душа жаждет новых впечатлений. Вы берете телефон, открываете приложение Drivee, выбираете город, куда хотите поехать «вот прямо сейчас», и… едете.

В Drivee даже междугородние поездки на такси не роскошь, потому что пользователи сами договариваются о цене. И как правило, она оказывается приемлемой и для пассажиров, и для водителя.

Если захотите побывать в атмосфере уютного города XIX века, поесть калачей и пастилы, заглянуть в музеи шоколада и мыловарения, увидеть кремль, то отправляйтесь в Коломну. От Москвы она всего в 115 километрах. Идеально для путешествия одного дня.

Если захочется полюбоваться на белокаменное зодчество в зимних пейзажах, окунуться в вайб русской сказки и побродить по местам съемок фильма «Женитьба Бальзаминова», то добро пожаловать в Суздаль. Тут стоит провести пару дней.

За пряниками, самоварами и неспешными прогулкам можно поехать в Тулу. Там не забыть заглянуть в Музей оружия, отдать дань местному кремлю, а по пути заехать в Ясную Поляну. Тула тоже может быть приключением пары дней.

И так до бесконечности. На самом деле сложнее всего будет выбрать направление, дальше все пойдет само собой.