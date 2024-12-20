Drivee — путешествия выходного дня: из Москвы до самых до окраин
Новогодние праздники — прекрасное время для путешествий, пусть даже небольших, например, по соседним городам. Благо в интересных местах вокруг Москвы недостатка нет. Теперь это можно сделать комфортно, в удобное для себя время без привязки к расписанию общественного транспорта и по своей цене, если воспользоваться междугородними поездками в Drivee.
Праздник левой ноги
В длинные праздники особенно хочется расслабиться и жить по принципу «как левая нога захочет». И путешествовать по тому же принципу, не думая о расписании и не взвешивая багаж. И это вполне возможно.
Представьте: утро, например, 3 января. Салаты доедены, подарки подарены и получены, новогодние фильмы просмотрены, а душа жаждет новых впечатлений. Вы берете телефон, открываете приложение Drivee, выбираете город, куда хотите поехать «вот прямо сейчас», и… едете.
В Drivee даже междугородние поездки на такси не роскошь, потому что пользователи сами договариваются о цене. И как правило, она оказывается приемлемой и для пассажиров, и для водителя.
Если захотите побывать в атмосфере уютного города XIX века, поесть калачей и пастилы, заглянуть в музеи шоколада и мыловарения, увидеть кремль, то отправляйтесь в Коломну. От Москвы она всего в 115 километрах. Идеально для путешествия одного дня.
Если захочется полюбоваться на белокаменное зодчество в зимних пейзажах, окунуться в вайб русской сказки и побродить по местам съемок фильма «Женитьба Бальзаминова», то добро пожаловать в Суздаль. Тут стоит провести пару дней.
За пряниками, самоварами и неспешными прогулкам можно поехать в Тулу. Там не забыть заглянуть в Музей оружия, отдать дань местному кремлю, а по пути заехать в Ясную Поляну. Тула тоже может быть приключением пары дней.
И так до бесконечности. На самом деле сложнее всего будет выбрать направление, дальше все пойдет само собой.
Как это работает
В Drivee пассажир указывает цену, которую готов заплатить за поездку. Водители видят заказ и могут или согласиться на предложение пассажира, или предложить свою цену. Водители видят весь маршрут и могут адекватно оценить свои желания и возможности. Они могут и отказаться от заказа, если договориться о цене не удалось.
Пассажиры рассчитываются с водителем напрямую наличными или переводом. Цена, о которой они договорились, остается неизменной, безотносительно пробок, погодных условий и т. д. Кстати, о детях и животных в поездке тоже стоит предупредить водителя заранее.
Счастье в мелочах
Иногда даже очень короткая перемена места приводит к большим, а главное — счастливым переменам в жизни. Эмоции и впечатления от комфортного новогоднего путешествия способны поднять настроение в самый хмурый день. Давно известно: чем разнообразнее отдых, тем проще отключиться от повседневных проблем и дать себе качественную психологическую разгрузку. Попробуйте, вам наверняка понравится.
Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.
Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+