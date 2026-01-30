Дрессировщики раскрыли секреты работы с животными в шоу «Королевский цирк»

На прошедшем мероприятии совместного проекта Продюсерского центра Гии Эрадзе и Росгосцирка участники раскрыли секреты работы с животными в шоу «Королевский цирк». Участники конференции подчеркнули, что четвероногие артисты обладают способностью чувствовать публику, способны проявить инициативу и самостоятельно внести изменения в выступления, написали «Государственные новости» .

Заслуженный артист России, известная дрессировщица тигров Людмила Суркова отметила, что поведение животных отличается нестабильностью и требует особого подхода. Она подчеркнула важность сохранения хладнокровия и деликатного руководства действиями животного, что позволяет обеспечить безопасность и установить доверительные отношения между артистом и питомцем.

Организатор и инициатор проекта, лауреат правительской награды в сфере культуры Гия Эрадзе указал на высокую степень заботы о каждом животном в коллективе. Животные получают индивидуальное питание, медицинский уход и сопровождение личного помощника, занимающегося подготовкой питомца к выступлению. Отношения между дрессировщиком и животным строятся с детства, превращаясь в прочные партнерские связи.

Обсудили также современные тенденции развития циркового искусства. Как отметили организаторы, нынешняя аудитория ждет не просто зрелища, а целостное театральное представление. Каждое выступление теперь является своеобразным спектаклем с собственной драматургией и музыкальной композицией. Эти перемены способствуют сохранению традиций русского цирка и адаптации их к современным требованиям публики.