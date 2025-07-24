Дрессировщик Запашный предостерег от контактов с лисами, зашедшими в город

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с сайтом Life предупредил об опасности фотографирования с дикими лисами, которые появились в городе.

«Они идут к человеку, которого они изначально боятся, только потому, что кормовая база в их естественной среде очень сильно меняется, и чаще всего меняется в негативную сторону», — привел слова циркового артиста RT.

Запашный призвал не поддаваться эмоциям и не пытаться взаимодействовать с лисами — кормить или ласкать их, так как эти животные могут быть носителями опасных болезней, включая бешенство.

Дрессировщик рекомендовал при встрече с лисой вызывать специалистов МЧС и природоохранной организации. Решать вопрос с диким животным в городской среде должны компетентные органы, резюмировал Запашный.