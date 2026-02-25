Дрессировщик Куклачев сообщил, что кошки берут у хозяев частичку мимики и движений

Будапештские ученые предположили, что кошки не формируют эмоциональной привязанности к людям, в отличие от собак. В беседе с «Абзацем» мнение высказал дрессировщик Дмитрий Куклачев.

По его словам, кошки прекрасно разбираются в членах семьи и выбирают для себя одного человека, схожего с ними по характеру и энергетике.

«Когда мы приходим в гости, то можем даже увидеть, что животные похожи на своих хозяев. <…> Так или иначе, животные-компаньоны берут у хозяев частичку их мимики и движений», — отметил эксперт.

Он также добавил, что кошки живут рядом с человеком более трех тысяч лет, и такая долгая связь подчеркивает особое положение этих животных в жизни людей.