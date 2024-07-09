Дрессировщик Куклачев рассказал, что смог вернуться к обычной жизни после двух остановок сердца

Известный дрессировщик Юрий Куклачев пережил две остановки сердца, но уже вернулся к своей обычой жизни. Об этом артист рассказал MK.RU.

По его словам, он очень внимательно относится к свое здоровью и постоянно прислушивается к себе, чтобы не допускать ухудшения самочувствия. Кроме того, старается не перенапрягаться, чтобы не допустить новой остановки сердца.

«Это очень интересное состояние. Во все разговоры про белую дверь не очень-то верю. Во всяком случае, я ее не видел», — отметил Куклачев.

Он добавил, что считает себя человеком верующим. Поэтому вернуться к жизни ему позволил Бог, и артист постарается с умом распорядиться этим даром.

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