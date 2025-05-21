Дрессировщик Куклачев предупредил, что кошки не простят хозяину жестокости

По словам эксперта, главное условие успешного контакта с кошками — отсутствие насилия. Любая агрессия со стороны человека навсегда разрушает отношения с питомцем.

«Очень важно, чтобы кошка не знала от человека агрессии ни в каком виде. К ней нужно относиться как к святому граалю», — отметил Куклачев.

Кошка воспринимает хозяина как друга и защитника, и единственный путь завоевать ее доверие — проявить терпение и заботу. Нарушение этого принципа приведет к утрате доверия животного, подчеркнул дрессировщик.