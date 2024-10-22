Дрессировщик Брейкин: подобранную на улице собаку можно выгуливать только на поводке

Разработчик методики дрессировки собак Алексей Брейкин рассказал, как воспитать из уличного животного домашнее. Подобранного питомца первым делом нужно показать ветеринару, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, таким образом получится проверить здоровье четвероногого друга, а также обезопасить себя и близких от инфекций. При необходимости врач подберет лечение и питание.
Специалист добавил, что первое время собаку придется выгуливать исключительно на поводке. Из-за тяги к бродяжничеству она может убежать, пояснил Брейкин. Кроме того, он посоветовал не пренебрегать дрессировкой, которая решит вопрос контакта и подчинения.
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