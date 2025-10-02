Dream Job: 53% трудящихся россиян назвали коллектив и рабочую атмосферу главными факторами, удерживающими их в компании

Большинство трудящихся в России (53%) среди главных факторов, удерживающих их в компании, выделяют коллектив и рабочую атмосферу. Это актуально как для массовых профессий, так и для топ-менеджеров, показали результаты исследования сервиса Dream Job, с которыми ознакомился сайт «Газета.Ru» .

Так, 61% кассиров в ритейле говорят, что дружная команда — это «вторая семья», которая помогает справляться со стрессом и рутиной. В банках 70% сотрудников call-центров подчеркивают, что благодаря атмосфере повышается удовлетворенность работой. Топ-менеджеры в IT (59%) и директора заводов в производстве (55%) ценят коллектив за профессиональную поддержку в реализации инициатив.

На втором месте по значимости (38%) — условия труда и безопасность. В нефтегазовом секторе 64% работников выделяют новое оборудование и охрану труда. В строительстве на первое место ставят надежную технику и безопасность (51% арматурщиков и 49% крановщиков).

Адекватное руководство как фактор удержания находится на третьем месте (37%). В финансовой сфере важны прозрачность процессов и четкие цели, в производстве — справедливое распределение задач и поддержка со стороны начальников смен.