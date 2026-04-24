Драка на улице Дыбенко в Петербурге обернулась уголовным делом

В Санкт-Петербурге на улице Дыбенко произошел конфликт, который перерос в драку. В результате происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ, сообщили сайту Piter.TV в МВД России.
По данным правоохранительных органов, 12 апреля на улице Дыбенко произошла ссора, в ходе которой 29-летний местный житель нанес телесные повреждения 45-летнему мигранту. Пострадавший потерял сознание, его увезли в больницу.
Продолжаются проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
