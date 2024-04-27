Дождливый фронт отступит в Москве ближе к вечеру | 360°

Общество 27 апреля 2024, 14:07 Дождливый фронт отступит в Москве ближе к вечеру

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Сегодня в некоторых районах Москвы выпало свыше 70% месячной нормы осадков. Дождливый фронт отступит ближе к вечеру, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

По словам синоптика, самые интенсивные осадки прошли на северо-востоке и востоке столицы. Их количество буквально за два часа превысило отметку в 20 миллиметров. Ближе к 17:00 погода в Москве «успокоится».

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Позднякова отметила, погоду уже будет определять «погожий антициклон».