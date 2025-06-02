Дождливая и прохладная погода будет держаться в Карелии в начале лета

Первые числа июня в Республике Карелия встретят туристов и местных жителей переменной погодой. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По данным специалистов, первый летний месяц обещает быть умеренно теплым — днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночи останутся свежими — около +11 градусов, возможны заморозки до +2 градусов. Метеорологи также предупредили о регулярных осадках и пониженном температурном фоне в первую половину июня.

Во второй декаде погода стабилизируется: жара достигнет +26 градусов днем, ночами столбик термометра остановится на отметке +14 градусов. Исторический максимум температуры воздуха в июне составлял +34,3 градуса (2021 год), а абсолютный минимум опускался до −2,6 градуса (1962 год).