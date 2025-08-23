Дожди с грозами накроют Омскую область 23 августа

Погода в Омске и области в предстоящие выходные будет неустойчивой. Об этом сообщил « Город55 » со ссылкой на данные метеорологов Обь-Иртышского УГМС.

В субботу, 23 августа, температура поднимется до +22…+27 градусов, однако в некоторых районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северным и северо-восточным, скорость составит 7–12 метров в секунду.

В воскресенье, 24 августа, погода станет более тихой: синоптики прогнозируют переменную облачность без значимых осадков. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов при северо-западном ветре.