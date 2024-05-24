Дожди придут в Удмуртию в воскресенье

«Температурные качели» ожидают жителей Удмуртии в ближайшие выходные, 25 и 26 мая. Летнее тепло сменится похолоданием с дождями, сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра республики.
По прогнозам синоптиков, в субботу днем столбики термометров поднимутся до +28 градусов. После жары к территории республики подойдет обширный циклон.
Отмечается, что в воскресенье прогнозируются кратковременные дожди, температура воздуха не превысит +14 градусов.
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