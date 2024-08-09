Дожди придут на Ставрополье 11 августа
Дождливая погода ожидает жителей Ставропольского края в предстоящее воскресенье, 11 августа. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на сайт Гидрометцентра.
При этом жара никуда не уйдет, столбики термометров в этот день поднимутся до +36 градусов. В краевой столице ожидается переменная облачность.
По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе преимущественно солнечно. Завтра, 10 августа, температура воздуха составит +35 градусов.
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