Дожди придут на Ставрополье 11 августа

Дождливая погода ожидает жителей Ставропольского края в предстоящее воскресенье, 11 августа. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на сайт Гидрометцентра.

При этом жара никуда не уйдет, столбики термометров в этот день поднимутся до +36 градусов. В краевой столице ожидается переменная облачность.

По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе преимущественно солнечно. Завтра, 10 августа, температура воздуха составит +35 градусов.