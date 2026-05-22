Дожди и грозы придут в Приморье на следующей неделе

В начале следующей недели в Дальневосточном регионе ожидается нестабильная погода. В Приморском крае прогнозируют частую смену атмосферных процессов, связанную с перемещением нескольких фронтальных разделов, написал «ФедералПресс» .

По данным Примгидромета, в понедельник, 25 мая, на территорию края придет атмосферный фронт. Ночью небо затянут плотные облака, но дождя не будет. Воздух прогреется до +4…+11 градусов. Днем фронт продолжит смещаться, что спровоцирует ливни и грозы. Максимальная температура достигнет +23…+30 градусов, на побережье будет прохладнее — около +14…+21 градуса.

Во вторник днем, 26 мая, облачность начнет разрушаться, ожидаются прояснения, осадки маловероятны. Однако в континентальных районах станет заметно прохладнее: температура опустится до +20…+27 градусов. На побережье температурный фон существенно не изменится.

Примгидромет предупреждает, что во второй половине недели на Приморский край может обрушиться активный циклон. Он принесет интенсивные и продолжительные дожди на большую часть региона. В случае опасных явлений будет выпущено штормовое предупреждение.