Дожди и грозы ожидаются в Саратовской области на выходных

На выходных, 5 и 6 сентября, в Саратовской области ожидается дождливая и прохладная погода. Начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра Ольга Кузнецова сообщила телеканалу «Саратов 24» , что в субботу местами, а в воскресенье и понедельник в большинстве районов области пройдут кратковременные дожди, локальные ливни и грозы.

Средняя скорость ветра ночью — 4–9 м/с, днем — 6–11 м/с. Однако местами по области ожидается шквалистое усиление ветра. В субботу и понедельник порывы ветра могут достигать 15 м/с, в воскресенье — 15–18 м/с.

Сейчас температура воздуха в отдельных районах области находится в пределах климатической нормы, а в некоторых — выше нормы на несколько градусов. В воскресенье ожидается понижение температуры воздуха.

Температура воздуха ночью в субботу по области составит +9…+14 градусов, местами до +19 градусов, в Саратове — +13…+15 градусов. Днем в субботу по области до +23…+28 градусов, в Левобережных районах — до +30 градусов, в Саратове — до +28 градусов.