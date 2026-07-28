Дожди и грозы накроют Свердловскую область с 28 июля
Антициклон, который влиял на погоду в Свердловской области, разрушается и смещается на восток. Это создает условия для образования гроз в дневное и вечернее время. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в разговоре с сайтом URA.RU.
По информации специалиста, возможны как отдельные грозовые ячейки, так и линейные системы гроз, известные как «линии шквалов». Эпицентр тепла в регионе сместится на восток. Там антициклон сохранится на протяжении большей части дня, что позволит воздуху хорошо прогреться до появления облачности.