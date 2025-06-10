Дожди и 32-градусная жара ожидаются в праздничные выходные в Красноярске

Жители Красноярска встретят День России сменой погодных условий. Об этом сайту «Проспект Мира» рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Елена Гаер.
По данным специалиста, начнут праздники дожди и грозы, которые накроют регион вечером 12 июня. Однако скоро солнце возьмет верх, разогнав облака и подняв температуру до комфортных +28 градусов днем 13 числа. Следующий день принесет долгожданную прохладу ночами (+15...+17 градусов), зато дневная жара снова усилится до +32 градусов.
Завершатся выходные коротким периодом нестабильной погоды с вечерними дождями и штормовыми ветрами. Праздничная погода обещает стать ярким символом разнообразия сибирских климатических сюрпризов, отметила Гаер. Синоптик предупредила горожан и гостей края о возможных изменениях погоды, посоветовав брать зонты и головные уборы.
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