На площадке «Ночи выборов — 2024» прошла пресс-конференция партии «Единая Россия», где подвели итоги выборов. Заместитель секретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов отметил, что главным итогом выборов стала высокая явка, что говорит о доверии избирателей. Тезисы опубликовали в Telegram-канале площадки.

Перминов отметил, что избирательная кампания в этом году была особенно успешной для партии, так как ЕР удалось успешно решить задачу, поставленную президентом — находиться в гуще событий и развивать регионы.

«Мы постоянно наблюдали за происходящим на каждом избирательном участке благодаря цифровым платформам», — заявил Перминов.

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что избирательная кампания 2024 года стала «смотром» перед большими выборами в 2026 году. Он отметил, что партия находится в «хорошей форме».

«Наша задача — эту форму сохранить и улучшить», — подчеркнул Ревенко.