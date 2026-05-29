Доцента Андрея Ветрова назначали исполняющим обязанности проректора по науке и инновациям в ПГНИУ

Доцент Андрей Ветров стал исполняющим обязанности проректора по науке и инновациям в ПГНИУ. Он приступил к новым обязанностям 26 мая, написал properm.ru .

Ветров имеет степень кандидата географических наук и руководит Управлением научной и инновационной деятельности университета. Он занимал пост проректора с 2015 по 2020 год, ранее был главой дирекции программы развития ПГНИУ.

Ректор университета Игорь Германов отзывается о нем как об опытном управленце, который знает подход к ученым благодаря тому, что совмещает научную работу с административной. Под его началом объем инвестиций в исследования и разработки вырос на 30% в 2025 году.

Предыдущий проректор по науке и инновациям Владимир Ирха работал с 2023 года, однако перешел из ПГНИУ на другое место работы.