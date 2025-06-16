Доцент Волокитина посоветовала покупать творог в вакуумной упаковке

Летом проблема правильного выбора молочной продукции выходит на первый план, поскольку из-за высоких температур она может быстро испортиться. Кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина поделилась с Life.ru соответствующими рекомендациями.

По словам эксперта, при покупке творога важно тщательно осмотреть упаковку — она должна быть без повреждений и вздутий.

«Оптимальным вариантом будет продукт в вакуумной упаковке или герметичном контейнере, который лучше защищает от проникновения бактерий», — отметила специалист.

Как пояснила Волокитина, качество творога определяется его составом: в нем должны быть только молоко и закваска, без растительных жиров и консервантов. Также необходимо обращать внимание на температуру в холодильнике магазина — продукт обязаны держать при температуре +2...+4 градуса.