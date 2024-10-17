Доцент Вахрушев: глобальное потепление влияет на продление бархатного сезона в Крыму

Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев в беседе с изданием «Крым 24» рассказал, что на продление сезона в Крыму особенно влияют глобальное потепление и маркетинговые ходы отелей.
В этом году многие средства размещения подготовили свои маркетинговые программы для продления бархатного сезона. Например, в сравнении с Краснодарским краем, где в высокий сезон отели предоставляют бронирование не менее чем на шесть ночей, в Крыму можно забронировать номер и на одну-две ночи.
Поток туристов резко увеличивается, когда на полуострове устанавливается сухая и солнечная погода, сообщил доцент.
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