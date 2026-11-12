Доцент Тарасова отметила, что кофе с сиропом и батончики не подходят назвала для осенних перекусов

Сладкие батончики, сухофрукты, чипсы и кофе с сиропом не подходят для регулярных перекусов осенью. Об этом сайту «Абзац» сообщила доцент Пироговского университета Ольга Тарасова.

Специалист пояснила, что эта еда содержит избыток сахара, соли и жиров, а также способна спровоцировать вздутие. В сушеных плодах сахара и калории более концентрированны, чем в свежих, а порция кофе со сладкими добавками и сливками по объему энергии сопоставима с небольшим приемом пищи. Даже батончики с маркировками «Фитнес» или «Натуральный состав» часто перегружены сиропами, отметил KP.RU.

Кроме того, Тарасова рекомендовала избегать чипсов, соленых снеков и избытка орехов. Подобные закуски дают кратковременное насыщение, из-за чего их легко переесть, получив лишнюю соль и жиры.