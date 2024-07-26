Доцент Сырина назвала высоким уровень английского у врио губернатора Филимонова

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, неожиданно заговоривший на английском во время совещания правительства региона, демонстрирует высокий уровень владения языком. Такую оценку в разговоре с Life дала доцент кафедры иностранных языков Государственного университета просвещения Татьяна Сырина.

По ее словам, его уровень можно охарактеризовать как высокий. Он продемонстрировал свободную речь, обширную, беглую и грамматически структурированую корректно.

Фонетические навыки, включая слухо-произносительные и ритмико-интонационные аспекты, также находятся на высоком уровне. Коммуникативная компетенция хорошо развита, отметила эксперт.

Сырина добавила, что это может стать хорошей основой для улучшения методики подготовки школьников к ЕГЭ по иностранному языку и стимулирования устойчивого интереса к этому предмету в регионе.

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