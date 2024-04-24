Доцент Станислав Газуль: уловки онлайн-мошенников чаще всего направлены на психологические моменты | 360°

Общество 24 апреля 2024, 15:50 Доцент Станислав Газуль: уловки онлайн-мошенников чаще всего направлены на психологические моменты

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Доцент, заместитель декана факультета информатики и прикладной математики СПбГЭУ Станислав Газуль в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» сообщил, что уловки онлайн-аферистов чаще всего направлены на психологические моменты.

Мошенники пытаются играть на человеческой невнимательности, привлекая клиента какими-то «супервыгодными» сделками с ограниченным сроком действия.

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При совершении онлайн-платежей важно обращать внимание на различные мелочи, такие, как адресная строка и действующий сертификат безопасности у сайта. Поддельные страницы могут быть оформлены в том же дизайне, что и оригинальный сайт, но иметь устаревшую информацию, сказал Газуль.