Доцент Соромотина: аномально теплая зима не влияет на сроки высадки рассады

Аномально теплая зима не влияет на сроки посадки рассады. Об этом заявила доцент кафедры садоводства и перерабатывающих технологий Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства Пермского ГАТУ Татьяна Соромотина в беседе с Ura.ru .

По ее словам, в южных районах Пермского края рассаду томатов, перцев и баклажанов можно высаживать в теплицы без отопления в начале или середине мая.

«А в открытый грунт — в конце мая или начале июня, когда минует угроза заморозков», — предупредила специалист.

Садовод посоветовала не спешить с высадкой молодых растений, так как они будут всходить медленно и могут стать более уязвимыми для вредителей, добавил RT.