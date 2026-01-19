Доцент «Синергии» Степанычева посоветовала изучать динамику изменения цены со скидкой
Доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Елена Степанычева рассказала, как отличить настоящую скидку от фальшивой. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам эксперта, первое правило заключается в сравнении стоимости товара со скидкой с аналогичными позициями конкурентов. Часто скидка сводится к выравниванию ценового уровня рынка.
«Во-вторых, следует изучать динамику изменения цены за определенный период. Резкое несоответствие цены предшествующим значениям может свидетельствовать об искусственно созданной скидке», — добавила специалист.
Как пояснила Степанычева, третье правило касается размера самой скидки: разумный диапазон варьируется в зависимости от типа товара — техника редко дешевеет больше чем на 10–20%, одежда и обувь могут предложить до 70%.