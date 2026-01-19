Доцент «Синергии» Степанычева посоветовала изучать динамику изменения цены со скидкой

Доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Елена Степанычева рассказала, как отличить настоящую скидку от фальшивой. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, первое правило заключается в сравнении стоимости товара со скидкой с аналогичными позициями конкурентов. Часто скидка сводится к выравниванию ценового уровня рынка.

«Во-вторых, следует изучать динамику изменения цены за определенный период. Резкое несоответствие цены предшествующим значениям может свидетельствовать об искусственно созданной скидке», — добавила специалист.

Как пояснила Степанычева, третье правило касается размера самой скидки: разумный диапазон варьируется в зависимости от типа товара — техника редко дешевеет больше чем на 10–20%, одежда и обувь могут предложить до 70%.