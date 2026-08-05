Доцент Шишкин посоветовал укреплять мышцы кора и ягодицы, чтобы избежать травм при беге

Бег и плавание могут стать причиной хронических болей в суставах. Доцент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры ИПМ Пироговского университета Алексей Шишкин в беседе с RuNews24.Ru рассказал, как предотвратить травмы и правильно лечить их.

По словам эксперта, многие любители спорта страдают от «плеча пловца» (тендинопатии вращательной манжеты) и «колена бегуна» (пателлофеморального болевого синдрома). Раньше врачи часто советовали пациентам покой, мази и уколы. Однако новые исследования показывают, что такое лечение неэффективно, отметили «Известия».

Для профилактики и лечения «плеча пловца» необходимо выполнять специальные упражнения на укрепление мышц-стабилизаторов плече-лопаточной зоны и грудного отдела. При этом важно избегать резких движений через боль.

Чтобы избежать проблем с коленями, следует укреплять мышцы ягодиц и кора. Упражнения на эти группы мышц дают лучший эффект, чем изолированная работа с передней поверхностью бедра.

Шишкин также добавил, что обучение пациента играет важную роль в лечении. Когда человек понимает, почему у него болит и как постепенно наращивать нагрузку, он восстанавливается быстрее.