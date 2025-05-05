Российские аналоги зарубежных мессенджеров, включая Skype, выделяются высокой надежностью и независимостью от иностранных поставщиков. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с News.ru .

По словам эксперта, отечественные IT-решения не только обеспечивают бесперебойную работу в условиях ухода западных компаний с рынка, но и предоставляют возможность развертывания на собственных серверах сквозного шифрования для защиты данных.

«Что особенно важно для отраслей с высокими требованиями к конфиденциальности», — пояснил экономист.

Он напомнил, что мессенджеры из России легко интегрируются с локальными сервисами, такими как почтовые службы и облачные хранилища, поддерживая местную IT-отрасль и снижая зависимость от зарубежных технологий.