Доцент Щербаченко указал на риск финансовых потерь при инвестировании в один актив

Доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко предупредил о рисках инвестирования всех средств в один актив. Об этом сообщил NEWS.ru .

По словам эксперта, соответствующий подход может привести к финансовым потерям.

«Распределите ресурсы между несколькими активами и компаниями, чтобы снизить риски и увеличить потенциальную прибыль», — посоветовал специалист.

Он также отметил, что важно определить цель инвестирования. Это могут быть создание пенсионного фонда, приобретение недвижимости или обеспечение финансовой устойчивости. В зависимости от поставленных целей и сроков можно подобрать разные инвестиционные инструменты и стратегии.