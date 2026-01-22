Доцент Щербаченко рассказал, что поездка в Карелию на весенние каникулы с ребенком обойдется в 120 тысяч рублей

Для семей с детьми на весенних каникулах предлагается несколько направлений. По словам специалиста, отдых в Карелии обойдется в 120 тысяч рублей для семьи из трех человек. Перелет из Москвы в Петрозаводск — около 50 тысяч рублей, а проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками на восемь ночей — от 70 тысяч рублей. Горный парк «Рускеала» в это время напоминает ледяную сказку со сталактитами и мраморными стенами.

Калининград также входит в список рекомендуемых мест. Перелет для семьи из трех человек — от 61,5 тысячи рублей, а отель — от 85 до 110 тысяч рублей и дороже. Примерно такой же бюджет потребуется для отдыха в Сочи, где можно посетить аквапарки, дельфинарии и дендрарии.

Отдых в Минеральных Водах тоже может быть интересным. Перелет из Москвы в Минеральные Воды — 73 тысячи рублей. В Пятигорске или Ессентуках можно остановиться в трех- или четырехзвездочных отелях соответственно от 70 и от 100 тысяч рублей за восемь ночей. На Эльбрусе в марте можно насладиться горными лыжами или сноубордом при более мягкой погоде и меньшем количестве людей.

Казань — еще один вариант для семейного отдыха. Перелет из Москвы для семьи из двух взрослых и ребенка — около 46 тысяч рублей. Проживание в трехзвездочном отеле — от 75 тысяч рублей, а в четырехзвездочном — от 92 тысяч рублей за восемь ночей.