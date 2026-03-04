Доцент Щербаченко рассказал, что перенос срока оплаты ЖКУ поможет избежать штрафов

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил NEWS.ru , что перенос срока оплаты жилищно-коммунальных услуг на пять дней поможет гражданам избежать накопления долгов и штрафов.

С 1 марта 2026 года в России установлен единый предельный срок оплаты коммунальных услуг — до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. По словам эксперта, увеличение срока, пусть даже на пять дней, дает позитивный эффект для большого количества людей. Теперь граждане, которые получают зарплату не в начале месяца, а в середине, имеют больше времени для того, чтобы заплатить за услуги ЖКХ вовремя.

Однако Щербаченко подчеркнул, что важно продолжать работу по повышению финансовой грамотности населения. Он рекомендовал после получения зарплаты сразу же оплачивать коммунальные услуги, а также направлять средства на погашение ипотеки и других кредитов, если они имеются.

«Несмотря на продление срока на оплату услуг ЖКХ, по возможности платите так, как привыкли, чтобы не пропустить срок оплаты и не иметь просрочки», — заключил эксперт.