Доцент Щербаченко рассказал, что легальность сигарет можно проверить по коду, цене и упаковке

Покупателям табачной продукции рекомендуют внимательно изучать упаковку сигарет, проверять наличие обязательного кода маркировки и ориентироваться на установленную минимальную стоимость товара. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru» .

Эксперт подчеркнул, что отсутствие кода маркировки системы «Честный знак», низкая цена продукта относительно установленной минимальной розничной стоимости, а также некачественное оформление упаковки свидетельствуют о возможном присутствии на рынке фальсификата.

Специалист обратил особое внимание на тот факт, что ценовая политика легальных сигарет регулируется государством и включает высокую долю налога, поэтому приобретение товаров дешевле установленного порога должно вызывать подозрения.

Кроме того, покупатель должен убедиться, что на упаковке указана вся необходимая информация о производителе, содержится предупреждение о вреде курения на русском языке и присутствует официальная идентификационная маркировка.

Таким образом, проверка всех указанных элементов позволит минимизировать риски приобретения контрафактной продукции и поддержать легальный рынок табачных изделий, заключил Щербаченко.