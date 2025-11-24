Доцент Щербаченко рассказал, что больше половины россиян хотели бы получить деньги в качестве подарка на Новый год

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в интервью NEWS.ru поделился результатами опроса о том, какие подарки наиболее желательны для россиян на Новый год.

Самым популярным подарком стали деньги — их выбрали 55% опрошенных. По словам эксперта, свобода распоряжаться суммой по своему усмотрению оказывается важнее символичности.

Также в лидерах — путешествия и ювелирные украшения с результатом 46%. Это говорит о том, что многие мечтают о впечатлениях или о статусных и долговечных предметах роскоши.

Тройку лидеров замыкают гаджеты, которые выбирают 39% опрошенных. В век технологий смартфон, наушники, колонка, эргономичная клавиатура или умные часы всегда остаются актуальными подарками.

Настольные игры (14%) и ежедневники (9%) оказались на периферии потребительского интереса. Эти категории воспринимаются как слишком узкоспециализированные или не самые желанные подарки.

Книги, несмотря на свою культурную ценность, набрали только 30% и уступают более практичным или дорогостоящим вариантам, добавил Щербачекно.