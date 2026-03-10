Доцент Щербаченко призвал внимательно изучать договор при покупке сложного инвестиционного или страхового продукта

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил NEWS.ru о том, что финансовые консультанты могут намеренно вводить клиентов в заблуждение, продавая сложные продукты под видом безрискового вклада ради получения высокой комиссии.

Чаще всего россиянам предлагают инвестиционное страхование жизни, ПИФы или брокерские услуги, которые не подпадают под систему государственного страхования. Такие продукты могут приносить более высокий доход, но вместе с тем увеличиваются и риски, а процент доходности не гарантирован.

Щербаченко призвал граждан внимательно изучать договоры и уточнять, с какой именно компанией они имеют дело. Он подчеркнул, что лучше потратить время на выяснение деталей, чем потерять свои средства.

При покупке сложного инвестиционного или страхового продукта важно внимательно читать договор перед подписанием, уточнять все вопросы и не верить на слово. Также нужно выяснить, подпадают ли инвестиции под государственную систему страхования вкладов. Кроме того, следует узнать, гарантирована ли доходность, а также уточнить срок договора.

Если произошел случай мисселинга, необходимо как можно скорее обратиться в банк или компанию, которая продала финансовый продукт, и попросить отменить сделку. Следует написать заявление о расторжении договора и предоставить все необходимые документы, добавил эксперт.