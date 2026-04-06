Доцент Щербаченко призвал не устанавливать приложения по ссылкам из мессенджеров или сторонних сайтов

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru , как обезопасить себя от мошенников при установке мобильных приложений. Эксперт рекомендовал не скачивать программы в обход официального магазина.

Щербаченко подчеркнул, что вредоносное ПО часто маскируется под обычные приложения. При скачивании игр, сервисов и других программ следует проявлять осторожность. Не стоит устанавливать приложения по ссылкам из мессенджеров или сторонних сайтов. Если программу предлагают загрузить «срочно» или в обход официального магазина, лучше отказаться от такой установки.

Эксперт отметил, что у надежного разработчика обычно есть сайт, рабочие контакты и история других приложений. Если профиль создан недавно или выглядит подозрительно, это повод насторожиться. Ошибки в названии, некачественные скриншоты и отсутствие фирменного стиля могут указывать на подделку.

Перед установкой приложения полезно ввести его название в поиск вместе со словами «мошенничество», «фишинг» или «отзывы». Это поможет быстро узнать, не жаловались ли пользователи на кражу данных или подозрительное поведение программы. Также важно обратить внимание на запрашиваемый доступ. Если простое приложение, например калькулятор или игра, просит разрешение на доступ к СМС, звонкам или функциям администратора, это может быть опасно.

«Если приложение вызывает хотя бы малейшие сомнения, от установки лучше отказаться», — подытожил Щербаченко.